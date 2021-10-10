香港零確診斷纜　港府稱無阻兩地討論通關

香港再現新冠肺炎本地個案，外界憂影響香港與內地的通關安排。特首林鄭月娥今(10日)表示，雖然本地零確診斷纜，不過內地專家已回饋意見，例如希望高暴露風險的人士檢測要更密，暫時並無影響兩地通關。她又指兩地通關上亦會有融斷機制，但具體有多少個案則要再次封關則仍要和內地溝通。至於在港推行健康碼方面，她指本港現時均秉持自願準則，亦無追縱功能，但若市民日後希望回內地，則要向相關部門提供資料以作通關。

林鄭今早在電視電目上表示，即使中央部分防疫要求香港無可能完全做到，但港府會向內地充分解釋以港府沿用的方法防疫。她又指，已向中央提交本港個案情況，收到有意見認為高風險人員應加密檢測，避免疫情傳入社區，故港府將縮短如機場貨運員工等高風險人士「7日1檢」的安排。

施政報告的另一重點是公務員管治，林鄭指現時的公務員雖然盡忠職守、幹練，但政府領導位置的公務員更要有突破求新的能力，但非人人俱備才會作公開招募。她又指自己是換人換最多的特首，因不是每位官員都具備政治能力，若合適則要更換。

被問到不少市民移民，可能認為香港已非熟悉，林鄭指凡事都有底線，例香港是屬於中央人民政府，若市民不願接受，她亦不能移動這底線，不過她指大多數市民都接受底線，只是部分人被影響和煽動。她又指每次出現情緒上的波動都是因為家人，她不會因為工作的壓力而有感情的流動。