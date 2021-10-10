問責制失效？　反修例風波無官下台　林鄭自稱「換人最多的特首」

在反對修訂《逃犯條例》風波中，問責官員及公務員表現為人詬病，惟卻未有人問責下台。特首林鄭月娥今(10日)被問到高官問責制是否已失效時，她卻指自己是換人換最多的特首，認為不是每位官員都具備政治能力，如不合適則要更換。不過她亦承認吸引人才加入政府並不容易，希望在社會穩定後情況有所改善。

新一份《施政報告》提出強化管治團隊，要求公務員事務局局長按「能者居之」原則，在未來數月檢視現時公務員高層職位的選拔聘任機制。林鄭今在電視節目上表示，首長級公務員需以「有能者居之」，特別對於北部都會區發展願景，市民或質疑即使政府有鴻圖大計，亦無能力落實。

被問到是否18萬公務員也沒有「合心水」的人選，她指現時的公務員雖然盡忠職守、幹練，但政府領導位置的公務員更要有突破求新的能力，但非人人俱備，更指「甚至有人唔想有，有啲人你叫佢行前一步，佢可能會覺得跌落海唔想行」，故才會作公開招募。

林鄭表示，日後會就若干首長級公務員職位作公開招聘，並由行會成員及社會知名人士組成一個遴選委員會。她舉例說，公務員學院院長即將進行招聘，而政府將會同步進行內部招聘及公開招聘，但強調若有部分職責需要深厚的公共行政經驗，則只會作內部提拔。