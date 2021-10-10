警搗破觀塘工廈無牌樓上吧 19人被捕兼收告票

觀塘警區雜項調查隊聯同特別職務隊及特遣隊人員今日（10日）凌晨約3時46分展開代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查興業街16至18號多間派對房間及樓上酒吧，搗破一間懷疑無牌酒吧。

警方拘捕單位內15名本地男子及4名本地女子，年齡介乎21至26歲，涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」。所有被捕男女同時亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，警方檢獲39罐啤酒及62支烈酒，總值約5萬港元。所有被捕男女現正被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第599G章)訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。