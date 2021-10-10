警挫黑幫氣燄反轉西九　拘捕144人

西九龍總區刑事部統籌各警區軍裝及刑偵人員，由上周四(7日)起一連三日展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，打擊三合會相關的犯罪活動。行動中，人員突擊巡查西九龍各區多個罪案黑點，共拘捕144人。

被捕的94男50女，年齡介乎19至62歲，分別涉嫌串謀傷人、傷人、刑事恐嚇、經營賭博場所、協助經營賭博場所、在賭博場所內賭博、管理賣淫場所、協助管理賣淫場所、非法入境以及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）等。另外，警方亦發出多張違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）的定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第599G章)訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。