世界精神健康日　認識情緒病勿怪罪患者

今日(10日)是「世界精神健康日」，提醒社會關注情緒健康問題，尤其是生活壓力大的香港人。根據香港生物精神醫學會最新的抑鬱症本地調查結果，發現港人在情緒病的成因、病徵及治療等方面，仍存誤解，包括接近九成半的港人認為香港社會歧視情緒病患，部分市民不清楚了解抑鬱症病徵等。

香港生物精神醫學會主席王明爍表示，抑鬱症是一種常見情緒病，以女性的患病風險較高。情緒病的成因是因為腦部傳遞物質失衡，令患者情緒受影響。性格、環境、遺傳均是患上情緒病的風險因素。王補充，情緒病是一種腦部疾病，並非患者可單靠自身控制，因此不應將患上抑鬱症完全怪罪於患者的個性。

情緒病除了對患者造成情緒影響外，其認知能力和身體機能也會受累。例如情緒病患者的執行能力變差、難以作出判斷、記性差、思考速度緩慢、身體多處疼痛等。王更指出，長期的情緒問題會對身體造成嚴重影響，如有較高的風險患有高血壓。

調查結果亦反映出情緒病會影響患者的工作和社交生活，過半受訪者表認為僱主或會降低聘請情緒病患者的機會，同時大部分人受訪者未能接受子女和另一半為情緒病患者，可見受情緒病困擾的人，在家庭和感情的層面上也會受到影響。

及早和適當的藥物治療能對改善情緒病患者病情，藥物的原理是改變調節神經傳遞物質，其中最新的多機制抗抑鬱口服藥物副作用較少，亦比傳統抗抑鬱藥更有效改善患者抑鬱情緒。王呼籲市民應病向淺中醫，當出現極端想法或情緒突然低沉時，應盡快尋求專業人士協助，接受適當治療，避免情緒病繼續破壞腦部，造成無可逆轉的深遠影響。