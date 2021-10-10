料圓規周二升格颱風逼近港400公里　重陽節前夕雷風雨交加

帶來黑雨及22小時8號風球的熱帶氣旋「獅子山」剛離去，天文台預測熱帶氣旋「圓規」會在未來一兩日移向呂宋海峽，並預料在本周中期橫過南海北部，受其與東北季候風的共同影響，廣東沿岸風勢再度增強，有大雨及狂風。按最新預測路徑，圓規周二（12日）將升級至颱風，中心附近最高持續風速達每小時120公里，其後在本港400公里邊界掠過，周三（13日）部分離岸及高地風速達烈風程度（8級），達8號風球的風力，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。

根據9天天氣預報，天文台預測周二日間仍然短暫時間有陽光及乾燥，但「圓規」屆時將升級至颱風級別，在早上殺入本港約600公里範圍內，中心附近最高持續風速達每小時120公里，比獅子山的最高的狀態「強烈熱帶風暴」更強，料本港同日稍後時間天氣明顯轉差，有幾陣狂風驟雨，離岸及高地風更吹強風（6至7級）。

按目前預測路徑，「圓規」周二至周三最接近香港，一度逼近400公里範圍，亦為本港帶來多雲，有狂風驟雨及雷暴的天氣，雨勢有時頗大，吹6級東至東北風，離岸及高地吹烈風（8級），即達8號風球等級。天文台料「圓規」周三保持颱風強度，首先在海南島登陸，在重陽節（14日）早上已離開本港800公里範圍，並減弱成強烈熱帶風暴，登陸越南中北部。