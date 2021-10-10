大嶼山貝澳河因沙泥堆積水浸頻生　渠務署擬在年底前派人清淤泥

過去惡劣天氣為不少地區帶來水浸危機，其中在大嶼山貝澳河因沙泥堆積日益嚴重，降低河流的排水能力，暴雨情況下更導致毗鄰的貝澳新圍村與鹹田新村出現水浸。渠務署打算以人手挖掘在河底逾650立方米的淤泥，第1階段的疏浚工程將在本年第4季進行，並在隨後每年進行較小規模的疏浚工程，料對附近的沼澤和紅樹林未會造成太大影響。渠務署現正申請准許直接申請環境許可證，公眾可由現在截至本月19日前提交意見。

貝澳河位於大嶼山南面，河水穿過貝澳村落，向南流入貝澳灣，是一個典型的山坡溪流。然而貝澳河排水能力差，對鄰近地區帶來水浸危機。在去年6月7日在鹹田新村發生的水浸。為清除河流樽頸地帶的淤泥，以緩解鄰近鄉村因雨水溢出河流而造成的水浸問題，渠務署擬在貝澳河展開疏浚工程，將以人手用鐵鏟清除河內的沙泥，涉約1,450平方米，主要涉及貝澳新圍村與鹹田新村附近的河段。渠務署將在本年第4季起清除淤泥，深度少於1米，如天氣情況良好，料在1個月內完成。期後每年亦會進行最小規模的疏浚工程。

在渠務署申請准許直接申請環境許可證的文件中指，由於項目不會改變原有的河流走向、闊度和深度，並在河床的封閉範圍內進行，避免對毗鄰沼澤和紅樹林造成滋擾。而且，由於清淤不會產生污水，又是短期工程，故疏浚工程預計將不會對河岸和周邊環境造成生態影響。