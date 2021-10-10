八鄉倉庫暗營快艇建造工場　警拘3男檢5快艇

疫情下有私梟利用大馬力改裝快艇走私，情況猖獗，上月更有快艇惡意撞翻水警截擊艇，造成水警一死3傷，事件撼動全城，警方亦誓言掃蕩走私活動。繼狙擊私梟倉及於紅樹林檢獲走私快艇後，警方上周四於八鄉一個倉庫再有斬獲，當場搜獲5艘、值逾700萬港元的快艇，並拘捕3名男子，包括2名黑幫成員。

警方早前接報，指八鄉粉錦公路一個倉庫，有不法分子於該處存放及建造用作走私的快艇。警方其後於上周四(7日)下午，持法庭搜查令採取行動，發現現場為一個佔地2萬平方公尺的倉庫，當中2名男子在一艘快艇旁拆卸舷外引擎，他們分別為姓范(23歲)及姓廖(24歲)，有黑幫背景。警方其後在現場一個貨櫃辦公室，發現一名姓侯(67歲)男負責人。經初步調查，上述人士俱涉「為走私用而建造船隻」被捕，現正保釋候查，需於11月上旬報到。

新界北總區反黑組總督察歐陽德指，警方在場共搜獲5艘快艇，均無船隻登記號碼，長度達17米，分別設有4至5個舷外引擎，總共搜獲22個舷外引擎，值逾700萬港元。警方同時起出建造工具，包括電鑽、電批及螺絲批等。警方相信由於近期跨部門打擊非法走私，不法分子因而拆卸舷外引擎，逃避人員追查。