虐兒個案按年大升70%　警連續兩個月推廣保護兒童意識

香港警務處今（10日）舉辦「童行．同心 Let's T.A.L.K」保護兒童計劃開幕典禮，宣揚保護兒童意識。警務處處長蕭澤頤表示，今年首8個月有關虐兒個案較去年同期多出70%，大幅上升的情況令人關注。計劃於今年10月至11月期間，橫跨7星期時間在全港進行宣傳。

警方刑事支援科警司胡妙儀表示，今年1至8月共錄得780宗虐兒案件，較去年同期的459宗，上升321宗。當中屬「侵害兒童人身罪行」佔403宗，比去年同期的236宗多167宗，此類案件中施虐者有75%為父母，當中最多錄得案件為「對所看管兒童或青少年虐待或忽略」，共有338宗，佔上述案件種類的八成；較去年同期176宗上升逾九成。

至於屬於「侵害兒童性罪行」則有377宗，比去年同期223宗，上升154宗。其中屬於非禮就有231宗，較去年同期的119宗，增加94%。

警方為建造一個安全環境讓兒童及青少年健康成長，推行保護兒童計劃。蕭澤頤指，單靠警方保護兒童並不足夠，而需要社會各界出力，而港府最近亦提出就強制舉報虐兒一事進行立法研究。警方亦推出一站式應用程式，提供保護兒童訊息，並會在本月中進行一場「保護兒童研討會」，有教育工作者、兒科醫生、心理學家及家長，就預防虐兒工作交換意見。