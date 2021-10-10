英剪紙達人為維港景色注新元素　金像獎女神玩味「入樽」

人人都手持相機「打卡」的年代，要令維港景色變得眼前一亮，未必是攝影師「瞓身趴地」，調整角度也可以做到。旅發局邀請英國人氣剪紙達人兼攝影師Rich McCor(下稱Paperboyo)與本地攝影師Timmy Lo合作，透過有趣的剪紙融合維港景色，令金像獎女神「入樽」、港島建築群燈光效果變交響樂，新穎獨特的藝術作品就此誕生。

尖沙咀星光大道的金像獎女神平常高舉明珠，造型優雅，但在Paperboyo的創作下，用黑色色紙剪出的籃球框架，加上身處香港的Timmy拍下維港照，籃球框架「放在」國際金融中心上，女神手上明珠猶如籃球，充滿玩味的「女神入樽圖」就此誕生。二人的創作更不限於平面，Paperboyo又剪出指揮家的圖案，加上港島建築群的燈光效果，配合香港管弦樂團演奏的交響曲，製成品衝擊視覺、聽覺。

Paperboyo亦喜歡用有趣的剪紙結合不同地方的著名地標或特色建築，例如美國三藩市的金門大橋搖身一變，成為油漆工人的樓梯、美國自由神像「高舉」啞鈴、法國凱旋門變身樂高積木人的下半身等。