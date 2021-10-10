現金津貼或交房委會支付　專業人士憂致財務不穩公屋加租

房屋問題一直是香港社會的死結。政府今日（10日）公布，為輪候公屋超過3年、沒有領取綜援的一般公屋申請住戶提供的現金津貼，不排除將交由香港房屋委員會支付。有房委會委員擔心，房委會未必有足夠財力支持相關開支，而房委會資金源自政府，形容「其實都是左袋、右袋的問題」。另有專業人士認為，若房委會財務出現資金不足問題，最後反而會拖慢建屋進度，令公屋輪候時間不減反增，甚或令房委會旗下公屋加租，最後受苦的仍是基層市民。

港府早前曾表示，預計用於租金津貼的非經常性開支約80多億港元。不過，房委會預測下一年度的綜合盈餘約80.2億港元，而租住房屋方面，本年度修訂預算後有7.8億港元赤字，加上未來數年公營房屋數量會增加，相關建築開支和營運開支在未來數年會持續上升，部分增加的開支需由資助出售單位銷售收入抵銷。

房委會財務小組委員會委員麥萃才表示，政府的新構思需要考慮房委會有否足夠財力支持，加上資金來源來自政府，究竟由政府的袋出，還是由房委會自己出，「其實都是左袋、右袋的問題」。若由政府撥款只不過是加了一重程序，若由立法會撥款，亦加了一重立法會問責。雖然是左袋和右袋的問題，但也有些分別。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，預計用於租金津貼的開支對比房委會預測的盈餘相約，或會令房委會財務狀況出現問題，如屆時因財務問題拖慢建屋進度，反會令公屋輪候時間更長，批評是「本未倒置」的做法。陳續指，若房委會「無錢賺」、財政困難，或最後要公屋租戶加租去填補資金，受苦的仍是市民。他建議政府可訂立界線，如房委會財政狀況達到某程度的困難，政府便需要出手注資救援。