政Whats噏：田二少因乜戒煙？　原來係畀寶貝女嫌「臭」

涉全面禁售電子煙同加熱煙嘅《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》自討論以嚟，社會一直有兩極意見。隨着政府早前數夠票數，立法會本月底會議就會二讀辯論有關修例。其中，支持全禁嘅議員田北辰(田二少)早前就分享戒煙契機，透露原來戒煙嘅決心，係嚟自當年畀寶貝女話「臭」啊！相隔多年之後，佢仲帶埋孫仔孫女出嚟，一齊宣傳禁煙添！

眾所周知，香煙物質有害，需要用濾嘴作過濾。之但係原來田二少後生嘅時候就因為懶威，食啲無濾嘴嘅香煙，最終搞到喉嚨經常發炎，好辛苦，至後來先轉食有濾嘴嘅煙。

咁佢點解成功戒煙呢？其實都離唔開同屋企人有關。佢話當年寶貝女大概4、5歲，突然同佢講「Daddy 你可唔可以唔食煙啊！你真係好臭」，仲話佢即使喺屋企唔食煙，但返到屋企都好臭，直言「你咁臭又要黐埋嚟同你玩，我好辛苦」。

睇嚟一向係「寵女控」嘅田二少，當時聽到愛女話自己「臭」，應該都幾心碎。佢話以前即使因為喉嚨成日發炎，同見到包裝寫咗好多「吸煙危害健康」嘅字句都唔理，但畀寶貝女話完之後，就話自己由嗰日起就冇再食過煙喇！至於加熱煙方面，佢就話對佢嚟講只係加多咗3、4重濾嘴嘅傳統煙，所以佢極為反對，認為應該亦要禁加熱煙。

佢又強調食煙唔單止對自己身體有害，甚至會影響到身邊嘅屋企人、朋友同埋同事，所以為咗大家嘅健康，佢同孫仔孫女都贊成全面禁售電子煙同埋加熱煙喎。