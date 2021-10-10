政Whats噏：助劏房戶上公屋　網民質疑葉劉幫人打尖

房屋嚴重短缺，唔少基層人士依家蝸居劏房。議員葉劉淑儀所屬嘅政黨，早前就協助一位住喺劏房嘅長期病患者，而呢位劏房戶近日獲房屋署編排入住公屋嘞！該黨日前亦將當日探訪劏房戶同埋義工幫手搬屋嘅短片上載社交專頁。幫助弱勢社群本來係好事，但有網民質疑求助人可以咁快上樓，係葉劉利用特權打尖，對其他輪候公屋人士唔公平喎。

話說，葉劉所屬嘅政黨喺今年八月收到一位居於北區石湖墟嘅劏房戶求助個案，求助人因長期病患、無法工作，且要負擔昂貴租金，生活艱難。於是葉劉就聯同該黨嘅北區以及大埔社區發展主任一齊登門造訪，見求助人居住情況惡劣，申請公屋己經一段時間，葉劉認為呢位求助人應該符合要求，房屋署可以恩恤為由，畀佢優先上樓，並承諾向房屋署同社會福利署跟進。

相隔約兩個月，求助人收到房屋署嘅信件，獲編排到清河邨公屋，而單位面積約有二百多呎，環境當然較原來嘅劏房好得多，於是該黨嘅青委同埋義工就去幫手搬屋，仲將過程上載社交專頁，仲標榜話係成功個案添！

之不過，有網民就唔係咁睇啦！有網民喺葉劉嘅社交專頁留言，話「八月搵葉太，十月上到樓？」認為求助人咁快就獲編排公屋單位，全靠葉劉呢張「王牌」，憑藉官場關係幫手打尖，對其他輪候公屋時間更長，同樣係痼疾纏身嘅籠屋戶、劏房戶唔公平。留言又話，從搬屋短片中見到求助人精精神神會行會走，比起好多行動不便、看似得番半條人命嘅籠屋或劏房户好得多，質疑求助人究竟有咩病要急需上樓？

面對網民嘅質疑，葉劉回應話唔係打尖，指求助人需長期洗腎，亦都已經排隊五年，符合資格。然而佢嘅解釋似乎未能網民收貨，該網民反指患病唔能夠做嘢嘅話，葉劉應該係幫佢申請政府福利或慈善基金以解決暫時困難，而唔係使用特權去幫人坐直升機上樓，要排隊嘅都係要排咁話。