警查觀塘違規網吧機舖發25張告票　4人涉展示虛假安心出行被捕

東九龍總區機動部隊今日(10日)巡查觀塘區內網吧、遊戲機中心及酒吧，分別於瑞和街一間網吧和兩間位於觀塘道和開源道的遊戲機中心，發現16男2女(15至46歲)沒有使用「安心出行」應用程式掃描場所二維碼，涉嫌違反營業規定，遂向他們發出告票。另有3男1女(16至25歲)向警方展示懷疑虛假「安心出行」應用程式，涉嫌「誤導警務人員」被捕兼遭票控。三間場所的女負責人因無確保客人掃描「安心出行」二維碼，亦涉違營業規定收到告票。

此外，警方於康寧道一間酒吧巡查期間，亦拘捕一名被通緝的26歲男子。所有被捕男女現正被扣留調查，案件交由觀塘警區刑事調查隊跟進。

警方強調，切勿向警方提供虛假資料或使用任何虛假安心出行應用程式，「使用虛假文書」屬嚴重罪行，呼籲市民切勿以身試法。疫情仍然嚴峻，市民應嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方亦會與其他政府部門繼續加強巡查，以確保餐飲業務場所嚴格遵從有關規例的要求，及對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。