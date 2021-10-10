颱風吹襲下酒店單位斷水斷電　住戶批酒店安排不善

昨日（9日）受颱風「獅子山」吹襲下，有讀者向東網投訴，紅磡一間服務式住宅在8號風球下，懷疑因爆水管問題，斷電超過6小時，亦有住戶投訴單位窗戶滲水，並指酒店維修部僅提供毛巾吸水。兩人均稱酒店未有提供賠償方案。

紅磡海韻軒住戶Katherine稱，昨日掛8號風球期間，晚上6時半準備晚餐時，單位突然停電。她致電酒店維修部不果後，親自到維修部得知酒店水管爆裂，並導致停電，影響大約10多個單位的住戶。她指，自己只好外出用膳，等候電力恢復正常，惟她指11時回到單位時，電力仍然中斷，直至12時40分才回復正常。

據Katherine了解，酒店中更有孕婦面對類似情況。她批評，酒店在停電期間只有不斷道歉，並未有其他安排或協助，包括未有安排受影響住戶到其他房間等候復電，亦拒絕向受影響住戶作賠償，認為酒店的危機處理能力令她難以接受。

而另一受影響住戶Andy則指，其單位除了停電外，供水亦中斷，並指單位窗戶出現滲水情況。他又稱，酒店維修部只給兩條毛巾他吸水，並指維修部說有近30個單位有滲水問題待處理，未能即時安排維修，要天氣好轉時才能安排師傅。他擔心相似情況會在下一個颱風吹襲時重演。

東網正向酒店查詢事件，暫時未獲回覆。