管理公眾活動須公正　廖珈奇歸納「8個不」原則

《警隊條例》及《公安條例》賦予警方規管公眾遊行集會示威的權利，港島總區高級警司（行動）廖珈奇坦言，警務人員在公眾活動上「可以說是權力是好大的」，因此警方有責任平衡各方利益，作出對公眾最好的決定，他認為警方處理公眾活動的態度一直容忍及克制，他個人就警方專業管理公眾活動歸納了「8個不」的原則，「不偏不倚、不溫不火、不卑不抗、不慌不忙」。

廖珈奇表示，訓練警務人員時會加入管理人群的元素，包括溝通技巧、規劃路線、管理人流等，他承認，雖教學上有訓練警員需「情理兼備」，但現實操作的確十分困難。他自己歸納了8個處理的原則，認為處理公眾活動時警方必須公正、保持專業理解他人的感受、不高人一等亦不卑躬屈膝，以及在任何時候皆保持專業，「權力愈大責任愈大，要提醒自己有好多事不要去做」。

他又分享自身一次經歷，於2013年8月與時任行政長官落區作地區諮詢工作時，遇到一名示威常客「勞氣伯伯」，當時警方安排了該名伯伯到與往日不同的地點示威，令他情緒激動，持大聲公向執勤警員不停鬧。當時他冷靜以對，用2至3分鐘細心聆聽伯伯的遭遇，嘗試理解對方的感受並加以處理，很快便讓伯伯平復情緒，成功回復秩序。他認為，只要警方多在溝通工作上花時間，「一人行多一步，事情一定會變好」。