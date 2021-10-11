警方重視與主辦方溝通　確保公眾活動合法有序進行

警方指當有大型人群聚集，他們又有共同目的，便可定義為公眾活動。

香港的言論、集會及遊行示威自由受法律保障及規管，而警方有權在平衡利弊後對活動作出規限，甚至反對。多年來處理多場大型公眾活動的高級警司表示，所有法例賦予警方的權力需要極其小心地使用，由於不同人對措施會有不同的演繹，稍有不慎便會把警方的措施看成「阻礙、妨礙、打壓」，因此警方非常重視與公眾活動主辦方溝通，確保活動和平有序且合法情況下進行。

港島總區高級警司（行動）廖珈奇表示，每當有大型的人群聚集，他們又有共同目的，便可定義為公眾活動。而在警務工作的角度，大型人群聚集的危機可以很大，他舉例指，本來大家都知道衝出馬路是違法的，但當人多聚集，「你又出，我又出，大家便會一齊衝出去」，淡化了個人守法意識。

廖稱，警方在評估公眾活動時主要視乎公眾安全、公共秩序、他人財產及性命安全，以及他人的自由與權利，而當中尤以公眾安全最為重要。警方會把所有元素「放在秤上」評估，若主辦方不滿警方的決定，可再到公眾遊行及集會上訴委員會處理。

即使公眾活動獲批，警方亦需與活動主辦方商討一系列細節，小至場地的廣播裝置、舞台位置、工作人員數目，大至遊行路線、人流速度等皆會討論，每次警民關係主任及警方公眾聯絡組，都會花長時間與主辦方達成共識。活動開始後，警方亦會與主辦方緊密溝通，作出適切的配合。