本港近年遊行集會暴力不絕　警方冀盡快回復昔日秩序

香港的示威文化過往以和平有序見稱，但自2019年修訂《逃犯條例》引起連場衝突後，外界對香港示威文化的觀感有所改變。港島總區高級警司（行動）廖珈奇過去逾16年，一直處理公眾遊行集會的事宜，他認為即使現今部分人表達意見的方式變激進，但警方協助市民表達訴求的形式及態度一直不會改變，又指「相信大部分的市民，仍然是我以前見到那一班（守法的）人，沒甚麼轉變」。他期望本港會在不久將來回復真正秩序，市民在守法和平下遊行集會表達訴求。

廖珈奇於2002年加入警隊，2004年加入機動部隊，其後他的工作一直與公眾活動有關，在2005年韓農反世貿、2010年反高鐵、2014年政改、2016年旺角暴亂，甚至是2019年反修例事件，他均在不同崗位上參與警方行動，主要負責管理、統籌、調動人手、指揮、溝通及現場協調的工作。處理公眾活動逾16年，他認為香港對合法公眾活動的自由度一直相當高，警方亦一直配合市民表達訴求，確保活動的參與者安全有序。

無可否認，本港數十年來和平有序的示威文代，近年開始轉變。他指，以往市民表達意見的方式多數合法，「頂多是跳出馬路堵路，如2010年圍堵立法會般，不希望議員離開立法會，阻止高鐵方案通過」。而令本港示威文化改變的其中一個轉捩點是2016年旺角暴亂，當時示威者開始把怨氣發洩在警務人員身上，「第一次見到有人掘磚，見到有人在警員無還擊之力時作出攻擊」。至2019年6月反修例事件揭起序幕，示威開始由有序的公眾活動變成騷亂，暴力、破壞、違法的示威不斷，他坦言「好明顯（示威形式及警方與示威者關係）是變得惡劣」。

他在反修例期間亦有親自落場，他憶述，其中一次以灣仔修頓球場為目的地的遊行，當時他站在花園道天橋視察，卻發現遊行人群正前往金鐘，當刻，他立即安排人員在路上作出合適的設置，引導市民走向安全的地方。他坦言，即使會受到示威者的謾罵，但他始終相信理性的溝通會令市民理解，而保護合法公眾活動參與者的安全，是警方的責任。

談及反修例事件後，本港的遊行集會情況，廖承認受疫情影響，今年公眾遊行的次數銳減，今年首9個月僅5宗須通知及已通知的公眾遊行，當中只有一宗獲批。對於往後的公眾活動，他坦言警方除要協助合法有序的公眾活動舉行外，亦需要針對可能出現的騒亂有充足準備，「我好憧憬一個畫面，是市民繼續享有言論自由及集會權利，過程中大家都守法，尊重警方制定的措施，這個就是一個真正香港回復秩序的情況」。