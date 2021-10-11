東方日報A1：港府玩花臣　公屋起得慢　搵房委會還

港府覓地懶，建屋慢，基層市民輪候公屋愈等愈耐，一般申請者平均輪候5.8年才有望上樓，遠遠拋離政府的3年上樓目標。為平息民怨，政府今年中落實推出試行計劃，向輪候公屋逾3年的非綜援租戶，提供每月最多近4,000元租金津貼。政府構思，相關津貼長遠或改由房屋委員會承擔，盼問責以推動加快起樓。有團體批評，政府卸責把房委會視為罪魁禍首，促政府加快覓地步伐、同時放寬地積比率、加快舊公屋重建，從而解決房屋供應難題。有消息指特首林鄭月娥明天將約見各大地產商代表到政府總部會面，商討施政報告內的土地房屋措施。

上周出爐的《施政報告》提出「北部都會區」發展策略，以長遠釋放新界西北土地；惟房屋政策上未見短期措施，被外界質疑政府已無計可施。特首林鄭月娥昨指出，承認難保市民會對《施政報告》的期望出現落差，令人感覺是「假大空」；但強調現屆政府在過去4、5年已傾囊而出，推出一系列措施，如過渡性房屋、租務管制等，「能做的都已差不多做盡」，故難再有新着墨。

她指短期會從加快建屋流程入手，如「組裝合成」方法興建公屋，惟房委會很少採用，暫時只用於3、4幢樓。有見建屋進度緩慢，當局正構思把現時向輪候公屋逾3年的非綜援租戶，所發放的現金津貼，長遠或由房委會承擔。

資料顯示，現金津貼試行計劃為期3年，今年7月起為合資格人士發放每月津貼，金額視乎家庭成員人數而定，一人可獲津貼1,300元，二人為2,250元，6人或以上家庭可獲最多3,900元。

政府指，相關新構思是「得意想法」，目的是讓房委會建立更實在的問責精神，提升管治，「因為你建得慢你出錢，希望令它（房委會）有動力建快點。建快得一個月得一個月、兩個月得兩個月，否則就畀錢。」

房委會截至今年6月共接獲25.46萬宗輪候公屋申請。其中，一般申請者平均輪候需時5.8年，維持在22年以來高位；長者一人申請者輪候時間則高達3.7年。

公屋聯會副主席梁文廣指，房委會的資金源自公帑，並對政府新構思表示「摸不着頭腦」，認為無助加快建屋。房委會現時建屋須由政府批地，形容「政府畀唔到麵粉，房委會就整唔到麵包」。他批評政府卸責，指當局有責任做好主導，如制訂建屋期限、建屋量等明確目標，否則房委會只能按現有既定程序和效率建屋。

公屋聯會總幹事招國偉承認，房委會有需要加快建屋，但不認同房委會是問題的「罪魁禍首」。建屋項目的前期規劃程序均由政府把關，促當局審視行政流程，否則難有改善。

香港房屋經理學會會長余珍指，津貼即使由房委會支付亦無補於事，當下建屋難題是覓地起樓，建議當局從兩方面入手，包括提高地積比、加快重建舊公屋，以善用未盡其用的土地。她同意當局向基層發放相關津貼，可紓解輪候市民的生活壓力，但強調需盡快落實租金管制，否則業主加租仍然無王管。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：