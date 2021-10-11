商廈用電減4成有難度　黃錦星：透過區域供冷方式減省電量

《施政報告》提到目標在2050年或之前，商業樓宇用電量較2015年減少3至4成。環境局局長黃錦星今早(11日)在電台節目表示，政府會以身作則訂立目標，減少政府設施用電，之後再推動大型機構及企業訂立目標減少用電，政府亦會透過區域供冷或收緊相關法規的方式，令商業樓宇減少用電。

至於在2050年或之前將住宅樓宇用電量減少2至3成的目標，黃稱會透兩間電力公司的大廈慳電資助計劃，鼓勵市民減少用電，以及在未來數年全面轉用智能電錶，以助制定更多的減電策略。

另外，《施政報告》提到中期目標在2035年或之前，停用煤作日常發電，黃指香港要達到這個目標須經多個途徑，包括使用更多天然氣減少碳排放，現時本港天然氣佔發電的能源比例，已由過去的2成多，增加至接近一半。另外是期望可增加使用可再生能源發電至7.5%至10%，包括研究透過離岸風場發電、轉廢為能，以及透過上網電價等政策，增加太陽能發電。

黃錦星又指，政府上周五(8日)發布了《香港氣候行動藍圖2050》，指香港2014年已達到碳達峰，目標是2050年達到碳中和。