小鐵漢今終於拆走面部喉管　展現亮眼笑容

患有先天性心臟病的4歲「小鐵漢」Kansas，上月完成人生中第6次手術，惟在手術後感染肺炎，歷經兩度洗肺，終於得以離開深切治療部，轉回普通病房。Kansas媽媽今日(11日)在社交媒體透露，Kansas轉回普通病房後，現時面部喉管終可全部拆走，更開心表示「洗完白白即刻醒神曬」、「月亮眼小BB再現」，又感謝眾多網民關心。

在深切治療部留醫12天，Kansas早前終於出了「大房」，但面上仍要喉管作輔助。直至今日終於拆走全部面部喉管，非常不容易。Kansas媽媽於社交媒體上為兒子發文，展現Kansas亮眼笑容的照片，寫上「同大家Say個Hi」、「終於都拆哂面上啲嘢喇」，Kansas神色開朗，似乎休養得不錯。

Kansas媽媽又特地在留言位置代兒子感謝網民關心，稱「多謝咁多位哥哥姐姐幫我打氣呀」。而網民對於Kansas的逐漸康復亦感到非常高興，紛紛表示祝賀，稱「小鐵漢個樣，越嚟越精靈喇！快啲出院，帶佢見班公主啦！」、「快啲養返好身體，聖誕可以去迪士尼慶祝兼慶功」。