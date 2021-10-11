港大深圳醫院擬延長支援在粵港人半年　冀每人獲千元人民幣資助

新冠肺炎疫情持續近2年，政府去年委託香港大學深圳醫院推行「醫管局在粵病人覆診支援計劃」，讓受疫情影響滯留內地的香港公立醫院病人，可前往覆診。港大深圳醫院院長盧寵茂接受傳媒訪問時指，計劃原定於下月9日完結，惟因應兩地至今仍未恢復正常通關，他正與特區政府商討，希望延續計劃半年，並建議每名病人獲1,000元人民幣資助額。

盧寵茂表示，覆診支援計劃於去年11月10日推出，至今有2.5萬人次使用，平均年齡63歲，惟滯留內地的病人已一年多未有回到香港的公立醫院覆診，初期到港大深圳醫院看症時，要先檢查身體，才可診症及配藥，看症費用因而較高，每人每次平均獲政府資助金額580元人民幣，隨着病人獲覆診及藥物後，病情趨穩定，覆診費用遞減，截至今年8月，每名病人平均獲政府資助金額已降至380元人民幣。

他又指，在一年計劃下，政府給予每名覆診病人2000元人民幣資助，如果病人「周身病痛」，可能要做較多檢查，處方藥物也較多，若涉及需處方貴價的進口藥，資助額只用於一、兩次覆診已用完；但如病情穩定，資助額足夠看症四至五次。他表示，若醫管局同意延續計劃，他建議延長至少半年期，政府再給每名病人為期半年的1,000元人民幣資助。