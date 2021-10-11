低智女被拉入殘廁強姦成孕　清潔工判囚6年4個月

與未婚女友育有一名11歲兒子的清潔工，被指在商場殘廁強姦一名在教會認識、智力較低的女子，令對方懷孕須接受人工流產手術。該清潔工早前在高院原訟庭受審後，被陪審團裁定一項強姦罪成，今天（11日）被判入獄6年4個月。主審暫委法官陳仲衡指，事主智力不如常人，極容易被人欺負，不懂保護自己，事件對其傷害極大，她更需要上庭作供勾起痛苦經歷，猶如揭起舊傷疤。

現年35歲的被告李煜明，他被控於2019年7月23日，在旺角新世紀廣場4樓傷殘人士廁所強姦現年38歲的女子X。他原本另被控同日在海洋公園兩度非禮X，但陪審團早前一致裁定被告2項非禮罪罪名不成立。被告有一名在泰國居住的未婚女友，兩人育有一名11歲兒子，他今透過律師向X道歉，惟法官指被告若只承認發生性關係，但否認強姦她，則對事主沒有任何意義。辯方律師回應說「幫到幾多就幾多」。

法官判刑時指，從事主庭上表現看得到，被告所承受的痛苦極深，又引述報告指，事主事後出現創傷後壓力症後群。法官以5年監禁為量刑起點，考慮到被告在強姦事主前要求事主為他口交，犯案期間沒有使用避孕套並在她體內射精，加上事主屬邊緣智力人士，因此加刑至6年6個月，因他初犯，減刑2個月，總刑期6年4個月。

控方在本案開案陳詞指，X的智商為78，屬邊緣智力的類別。被告在約14年前在教會認識X。案發當日他約X與X的朋友去海洋公園遊玩。之後一行人到旺角一間商場晚膳，被告在商場內的傷殘人士廁所強姦X，過程中被告沒有使用避孕套。X之後懷孕，並要進行人工流產，事件因而揭發。被告在警方警誡下說：「呢啲嘢你情我願」，經比對DNA下證實他是被打掉的胎兒之生父。