議員批合併長生津計劃拖太耐　羅致光稱最快明年第3季完成

立法會福利事務委員會今早(11日)召開會議，多名議員會上關注《施政報告》提出明年下半年合併普通及高額長者生活津貼，劃一採用普通津貼較寬鬆的資產上限，而合資格申請人將領取高額津貼。議員田北辰不滿指，改革長生津計劃過去一年多時間都未有進展，質疑今屆政府的承諾為何要下屆政府「硬食」。

勞工界議員潘兆平亦質疑，電子消費券計劃全港人申請，都可在數個月時間內完成建立新系統，但合併長生津計劃就要花超過1年時間。

勞工及福利局長羅致光表示，合併長生津計劃需將資助由兩層變一層，牽涉受惠人數多達60萬人，更新及測試必須小心謹慎，若「計錯數」會出現很大問題，當局亦要預留時間訓練前線人員，透露估計最快明年第3季可推出。

對於多項政策留至下屆政府的說法，羅表示即使最快明年4月實施，下個財政年度亦有很長部分屬於下屆政府，形容「不是好重要的問題」。他亦透露，未來10年福利開支估計將按年增加4.5%，主要因應人口高齡化問題，承認對政府財政構成壓力。