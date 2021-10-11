筲箕灣明華大廈過渡性房屋接895宗申請　超額3.4倍

為紓緩本港房屋供應不足的問題，政府早前推出過渡性房屋協助公屋輪候市民改善生活環境。而位於筲箕灣阿公岩道的明華大廈，香港房屋協會早前指，會將現有住宅樓宇內的空置住宅單位改裝作過渡性房屋用途，於上月23日起可供申請，並於本月6日截止。房協於今日(11日)宣布，明華大廈「暫租住屋」項目總共收到895宗申請，當中包括2人家庭共接獲327宗申請；3人家庭共有332宗申請；4人家庭共有236宗申請，即超額申請約3.4倍。

房協表示，目前明華大廈「暫租住屋」項目總共接獲895宗申請，人數比可供入住單位數更多，將於10月21日進行電腦抽籤，以決定申請人的優先次序號碼，再按合資格申請人的優先次序號碼及家庭人數，發信邀請申請人進行審核及單位編配程序。如申請人接受獲編配的單位，之後需要辦理簽署暫准居住證手續，成功申請家庭預計最快可於今年底起入伙。房協強調，申請人只有一次獲配單位的機會，如放棄該次機會或獲邀而缺席編配單位程序，其申請將會被取消。

筲箕灣阿公岩道明華大廈建於60年代，現正進行重建工程，第3期重建計劃內的A至E座，則預計會於2028年開始，目前已停止進行單位編配。其中有部分空置單位被翻新作為「暫租住屋」用途，首批推出逾100個單位，隨陸續有家庭遷出，將會騰空更多單位用作「暫租住屋」，預計可合共提供約200個單位，受惠人數可達400人。