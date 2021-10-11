索帶可成非法用途工具　原則獲上訴庭確認

前年11月2日銅鑼灣維多利亞公園發生警民衝突，警方於現場拘捕32歲地產經紀陳俊傑，在其背囊內搜出48條索帶，他去年被裁定管有工具適合作非法用途罪成，判監5個半月，成為首宗管有索帶經審訊後被定罪的案件。他事後提出上訴，由於案件涉及複雜法律議題及控罪詮釋，高院原訟庭把案轉交上訴庭審理。上訴庭今年5月開庭聽取陳詞，今天（11日）頒判詞駁回定罪及刑期上訴。上訴庭裁定控罪中「非法用途」沒有特定限制，相關條文的文法備受批評已久，當局應從速修訂。

上訴庭指，管有工具適合作非法用途罪的立法原意，是要懲治管有工具作犯罪用途的行為。若不開放控罪中「非法用途」的內容，會窒礙其立法原意，不能有效應對不法分子利用各種不同、甚至是新發明的工具作案，因此裁定「非法用途」並不受任何限制。

上訴庭續指，原審裁判官拒絕接納上訴人的說法時所作的分析，是完全合理、無可辯駁。而與案有關的索帶非法用途眾多，卻極其容易購買，便於收藏攜帶，一旦被用上的話，除非有人隨身帶有剪刀，否則根本不能拆解。考慮到本案背景，以及若索帶被用到綁紮堵路和毆鬥工具所造成的後果，上訴庭認為上訴人的罪行實對公共秩序構成相當威脅，原審判刑不屬明顯過重，故駁回上訴人的定罪及刑期上訴。

上訴庭另外在判詞指出，控罪中的中英文版本的結構及相應涵義有分別，認為應採納控罪中文文本相容的解釋，以發揮及促進立法原意。不過，由於實際情況變化多端，故不適宜為此罪訂下任何量刑指引。上訴庭強調，裁決不會造成濫告和無辜者被定罪，因控方要證明被告有相關的意圖，形容這對市民大眾已經是個很好的保障。