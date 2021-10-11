議員斥反修例案檢控慢　鄭若驊厚顏死撐　否認瓶頸位在於律政司

前年反對修訂《逃犯條例》風波發生至今已2年，截止今年7月底，警方拘捕10,265人，有2,684人被檢控。有議員今（11日）質疑檢控及審訊速度緩慢，令個案累積，又建議司法機構設量刑委員會，避免有裁判官判刑過輕或作偏頗判決。律政司司長鄭若驊回應指，多宗案件已排期審訊，包括2019年理工大學案件中，警方在前年11月拘捕213人，21宗已在區域法院排期審訊，最早將明年3月開審，但就否認處理案件的瓶頸位在律政司身上。

在立法會司法及法律事務委員會會議上，議員葛珮帆表示只有2,600多人被檢控，外界認為檢控速度緩慢，關注如何加快檢控進度。她建議就反修例案件設清晰的量刑指引及量刑委員會，以解決判錯或判決偏頗問題。就法援檢討方面，葛舉例指早前已離港的「爆眼少女」沒有訴訟理據，但卻上訴得直獲批法援申請，建議當局應一併檢討審批程序及法援申請上訴機制。她又指免遣返申請申請覆核個案現已累積逾8,000宗，認為高等法院原訟庭每年處理2,000宗申請的目標是不能接受。

另一議員何君堯直斥律政司在處理黑暴案件方面完成不合格，對於有關案件需要2至3年間才處理，直言「得唔得都打個問號」，更指現時問題瓶頸位在於律政司，認為應設定時間目標，官員亦應改變官僚思維，做好把關工作。

就反修例案件檢控方面，鄭若驊表示在理工大學案件，警方在2019年11月拘捕213人，有21宗已在區域法院排期審訊，最早的審訊將於明年3月開審，最遲在2023年10月開始；至於2019年9月在政總及金鐘道的暴動事件，警方拘捕99人，部分案件將在2023年9月會開始審訊；在2019年11月中環示威中，有28人被捕，並已作檢控，有3宗案件將於2023年進行審訊。她強調檢控時間與開庭時間相距較長，當中有被告要求延長時間，故絕不同意處理案件的瓶頸位在律政司身上。

司法機構政務長梁悅賢表示，投訴法官行為諮詢委員會在9月底已召開第一次會議，討論了具爭議性的個案，終院首席法官會考慮建議，及後會作公布委員會的意見。

至於就量刑委員會建議方面，梁指與反修例事件有關的20宗案件的量刑覆核已提交到上訴庭，當中18宗已獲處理，上訴庭已訂立具權威及約束力的指引，日後各級法院在處理相類案件時都要遵循，強調此方法最有效處理量刑爭議。而在處理免遣返聲請案件方面，上訴庭已簡化至由2個法官可開庭，亦已加聘暫委及常任法官加快審訊。

就法援檢討方面，行政署長鄭鍾偉表示會盡快完成檢討報告，又強調「非根本性整個制度去睇」，故難以三言兩語交代當中是否涉及檢討上訴機制。