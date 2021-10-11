立會今討論削區會撥款權　政府突煞停

立法會民政事務委員會今日(11日)召開政策簡布會，原定議程包括討論暫停區議會在推行社區參與計劃及地區小型工程計劃項目方面所擔當的角色，改為由民政總署、民政處和康文署撥款推行，而民政事務局局長徐英偉亦會出席，然而民政局突然煞停討論相關議程。

立法會秘書處向相關委員會發出的文件指出，應政府當局的要求及經由事務委員會主席梁志祥同意，議程項目中有關「修訂社區參與計劃及地區小型工程計劃的推行安排」，將不會在上述政策簡報會及會議上討論，今日只舉行政策簡報會。

有委員接受查詢時未知有關討論文件已被抽起，指事前局方曾希望議員在會上可多就議題發言。據其了解，局方是希望會議留更多時間集中討論《施政報告》內容。

民政事務委員會早前已定出討論區議會兩項撥款權力的議程，而在最後一批、新界西5區議會上周五宣誓前，民政局向立法會提交的文件，指截至今年10月4日，在任區議員總數已大減，其中中西區僅剩下3名議員，由於相當大比例的區議會議席懸空，現行兩項計劃的安排已經失效。

當局又指部分區議會因區議員人數不足，無法選出主席，以致未能召開會議，市民亦可能認為將社區福祉交由餘下極少數區議員決定，安排有欠公允。為確保公帑運用得宜，當局建議暫停區議會在其第六屆任期內，在推行社區參與計劃及地區小型工程計劃項目方面所擔當的角色，改為由民政總署、民政處和康文署在參考地區意見後，提議值得由兩項計劃撥款推行的項目。

政府更否認收權，強調區議會只是諮詢架構，給予該等撥款權力只是出於尊重。政府同時又指區議會己殘缺不存，由政府負責批撥計劃及小型工程撥款只是收拾殘局。