男警認經營工廈德州撲克賭檔　押後11.2判刑

一名男警今天（11日）承認，在休班期間於一個1600平方呎的工廈單位設置4張撲克枱，經營無牌德州撲克賭場。他今天與一名無業男子及一名男學生，在九龍城裁判法院承認一項營辦賭場及一項明知而容許受禁群組聚集進行罪。辯方求情時表示，男警因投資比特幣失利而欠債，一時誤入歧途犯案，形容被告原本是警隊內的明日之星，備受上司讚賞，請求法庭輕判。裁判官梁嘉琪決定將案押後至11月2日判刑，期間索取背景及社會服務令報告，惟梁官強調案件牽涉疫情，控罪嚴重並表明傾向判監。

本案3名被告包括男警吳衍鋒（29歲、報稱公務員）、江永琛（29歲、無業）及黃俊朗（24歲、學生）。他們被控於2021年4月10日，在九龍觀塘道404號時運工業大廈14樓D室營辦賭場；以及身為控制受禁群組聚集的處所的人，明知而容許該受禁群組聚集進行。案情指，當日清晨時分，警方到該區進行反賭博行動，派警員到涉案大廈樓梯間埋伏。約凌晨4時許，警員表明身份及嘗試進入單位調查，但一度遭人阻撓。警員最終成功進入單位內，發現內有4張撲克枱，各有1名荷官負責，並有約30名賭客。現場亦檢獲700元港幣現金、907個籌碼、1本帳簿及一些飲品。警方翻查閉路電視，發現自3月27日起賭場開始運作。

案情續指，3名被告其後作為負責人被捕，警誡下均承認營辦賭場，首被告吳衍鋒透露賭場負責人開設了Whatsapp群組「風塵四俠」，討論賭場營運，惟群組中餘下一名人士在警方到場搜查前已離開現場，吳又透露賭場會向賭客「抽水」5%。第三被告黃俊朗則警誡下透露賭場每日盈利約4000港元。

辯方為首被告吳衍鋒求情時，透露吳正在停職當中，他因投資比特幣失利而欠債，出於想要「搵快錢」心態，一時誤入歧途才犯案。辯方又呈堂吳的嘉許狀，指吳的警區上司讚賞吳對工作充滿熱誠，過去在機場處理社會活動時表現專業，亦曾獲最佳警員獎項。辯方形容被告過去如同警隊「明日之星」，犯下本案對被告而言，可謂「一失足成千古恨」（fall from grace)。

另外，同案另一名被告楊梓豐（30歲，保險從業員）被控阻撓警員陳汶浩進入案發處所，楊否認控罪，已排期在今年12月29日開審。而第二被告江永琛則反對控方充公證物，包括在他身上檢獲的兩部手提電話及逾4萬港元現金，押後處理。