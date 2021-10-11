私人檢控梁家榮被拒　「空姐牛肉飯」東主上訴被駁回

食店「空姐牛肉飯」女東主郭德英指控前廣播處處長梁家榮監管香港電台節目不力，申請私人傳票檢控梁5項公職人員行為失當罪，於去年被裁判官拒絕。郭之後向高院原訟庭提出上訴，但原訟庭法官認為案件涉及重大法律議題，將案件轉交上訴庭處理。上訴庭今天（11日）頒布書面判詞，指本案表面證據亦不成立，裁判官決定完全正確，駁回郭德英的上訴。

上訴庭除了裁定裁判官決定正確外，亦就相關法律議題作裁決。上訴庭裁定，裁判官在審視私人傳票檢控時，應以是否有表面證供為標準，認為這可以平衡公眾及被告人利益。上訴庭強調，是否有表面證供並不屬於低的門檻，裁判官需全面分析席前的證據來作判斷。此外，上訴庭在判詞中指，若私人傳票申請人不滿裁判官裁決，他應該提出司法覆核，而非向裁判官提出覆核，或者向高院原訟庭提上訴。

郭德英今亦有到庭，她向傳媒表示，她當初提私人檢控，只是因為她認為港台節目「反中亂港，煽動仇恨」，故想給予輿論壓力，希望港台變回「正常電台」。如今梁家榮已離任，港台亦重回正軌，她感到欣慰，形容目的已達到，因此未必再會提司法覆核。