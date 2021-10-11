房地產協會倡葵涌貨櫃碼頭遷往珠海　打造粵港澳智能物流產業園

今年《施政報告》重心為土地發展，提出大量房屋政策，包括發展北部都會區、放寬祖堂地轉讓門檻，用以解決劏房等問題。香港房地產協會今（11日）就報告提出多項短、中、長期發展建議，重提搬遷葵涌貨櫃碼頭方案，協會建議把其遷至桂山島，原址可騰空土地發展。代表料短期雖未有增加房屋供應，但認為對樓價不會造成太大影響，長遠應把土地興建大量公營房屋，把現時居住在納米樓、劏房的人士「上樓」，長遠紓緩私人市場壓力。

協會就房屋範疇提供意見書，其中重提一度納入「土地大辯論」的概念性選項「搬遷葵涌貨櫃碼頭」，協會建議把貨櫃碼頭搬往位於珠海的桂山島，協會執行委員會主席郭海生指，該位置符合政府土地供應小組考慮覓地見港口時，提出每個泊位提供25公頃的貨櫃堆場等條件，可望發展成粵港澳智能物流產業園，而葵涌貨櫃碼頭原址即可釋放300多公頃土地，解決房屋供應之餘，可連接西九龍至荃灣一帶發展。

對於施政報告中提出打造「北部都會區」，協會表示支持，但指政府應加快更改棕地、農地、祖堂地等土地用途程序，協會指祖堂地夾雜農地，地產商買不到整塊地，令發展變得遙遙無期，期盼政府把強拍門檻降低，解除收購困難、又推動公私營合作、放寬綠化地帶發展限制，把荒廢或以破壞的綠化地和濕地更改規劃。

另又指「北部都會區」所涉地方有很多歷史建築，認為發展時可考慮保育，又建議城規會可在西貢、沙頭角等考慮加入「民宿」元素，製造城鄉發展概念。短期則廣泛使用組裝合成建築法，又建議降低工廈改建限制，舉例指現時工廈改為過渡性房屋，業主未必能收取合理回報，建議政府應適當補貼部份租金或容許業主將物業公開拆售。

在政府架構方面，協會認為要精簡成規會程序，減省制定規劃概念圖的程序、刪減重複的公眾諮詢，又建議改善反對意見協商機制，因有不少人純粹以個人利益考慮而作出反對，舉例指曾有人使用政府工地經營蜜蜂場，但以阻礙養蜜蜂等理由拒絕發展商拓展，建議設立把關者，評估反對意見是否合理。在「拆局」方面，協會建議考慮以一局兩組模式營運，由兩副局長帶領團隊處理運輸基建和土地房屋供應，協調跨部門合作程序。