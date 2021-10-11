議員批評社工註冊局包庇促改革　羅致光稱選舉產生成員比例算低

政府計劃在下屆立法會會期修例，令被裁定干犯危害國家安全罪的人不能註冊成為社工，勞工及福利局局長羅致光表示，《港區國安法》的4項危害國家安全罪行和《刑事罪行條例》的「叛逆」和「煽動」罪，都會被視為危害國家安全的罪行，但當局不會將具體的罪行寫入《社會工作者註冊條例》，因為保安局正準備就《基本法》第23條立法，到時會充實刑事罪行條例，因此社工註冊修例將會採用包含性較闊的寫法。

勞工界議員潘兆平表示，支持相關修訂，並就以往有否出現因註冊局成員反對，而不能註冊的個案質問局方，亦有多名議員認為，社工註冊局給人感覺包庇犯事的社工，認為應該加入更多社會人士。

羅致光於會上回應指，未有相關數據在手，又以自身曾於註冊局9年的經驗稱，由於註冊需經全體委員同意的門檻，有不少曾干犯條例附表2的人士都會知難而退。

羅續指，社工註冊局在多個專業自主的規管組織中，選舉產生的成員比例已經算低，如果要改變組成，將要考慮政府整體政策和進行諮詢，但他指本屆註冊局的任期將於今年年底完結，到時政府將委任更多業外委員。

另外，有傳媒報道亦指，有社工及課外活動導師分別透露，新學年後不少中小學提出新要求，要他們到校舉辦活動或講座前先簽署聲明，表明會遵守國安法、不可在校內進行政治活動或發表宣示政治立場的言論等。東網得悉有學校於入校導師的合約中，加入「導師在校園內或為學校提供服務期間，不可從事任何涉及危害國家安全的行為和活動」的條款。

香港社會工作者總工會外務副會長張志偉表示，對於修訂《社會工作者註冊條例》附表2是「意料之內」，又指國安法與煽動等罪行與附表2立法原意不同，而從許多例子可見，相關罪行「演繹好闊」。至於不少學校對社工、到校導師的新措施，他指國安法實施後社福界已很謹慎，處理入校活動、教材都很小心，認為屬學校「自保行為」，風險管理級別升到很高，反映國安法下人人自危。

教育局回覆未有明言學校相關做法能否免責，僅指已就維護國家安全及推展國家安全教育為學校提供詳細的行政和教育指引，學校有責任確保教職員及以購買服務形式聘用的人員的工作表現和操守符合學校要求，包括遵守香港法律。