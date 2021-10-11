繁囂中的綠洲　西貢入選全球最型格社區第9名　遊人貪佢夠「慢」

香港繁囂急速的步伐有時會讓人喘不過氣來，故港人尤其熱愛旅遊，特別愛到外地感受慢活節奏，但其實亦可到有「香港後花園」之稱的西貢享受。據今年全球最型格社區排名，西貢榮獲第9名，成為了代表香港的最型格社區，而舉辦排名的外國雜誌更指西貢展開本地遊，吸引大量文青咖啡館和手作小店進駐；加上陽光與海灘的愜意島嶼，令人吸引，又介紹如何在西貢度過完美的一天，盡顯「香港後花園」的魅力。

繼去年有「New Brooklyn」之稱的深水埗在外國雜誌Time Out的「全球最型格社區」中打入頭三甲後，西貢亦憑着提倡慢活、健康及可持續的生活態度榮獲第9名。連同香港，亞洲城市中總共有8個城市榜上有名。外國雜誌Time Out的生活指數調查，會根據全球49個城市的讀者意見，參考他們對於酒吧、文化、夜生活、社區聯繫等的評價，以及各地城市的專家意見作出排名。而今年一共收集了27萬名讀者的意見作評審。

據該雜誌表示，疫情下有不少人到西貢展開本地遊，多家文青咖啡館和手作小店進駐西貢市區，而郊外海灘位置亦有各種水上活動可供參與，以及可享受陽光與海灘、舒服愜意的島嶼。此外，HKwalls一年一度的街頭藝術節也於這個自然氣色濃厚的社區舉行，今年藝術節更有18幅精緻的壁畫呈現街頭。

雜誌又提出如何在西貢度過完美一天的建議，表示可先到萬宜水庫觀看日出，欣賞清澈碧綠的湖泊；之後沿碼頭漫步到西貢市區位置，在Little Cove Espresso咖啡廳補充咖啡因；又可到香薰蠟燭店BeCandle購物；最後再於米芝連粵菜餐廳六福菜館用餐，甚至在西貢數一數二最古老的許姑娘家鄉茶粿品嘗傳統甜點。

而榜首則是位於丹麥首都哥本哈根湖泊北邊的諾雷布羅，認為當地完美融合歷史地標和超現代建築；另外取得亞洲第一的則是南韓首爾的鐘路三街，特別提及當地一群在公園圍着圍棋盤的大叔、出售傳統糖餅的手推車小販，以及分布每個角落的珠寶攤檔，讓遊人可如地道南韓人一般享受韓式生活。