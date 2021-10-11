廣東公安打擊大飛走私　全省一周逮353人

廣東省公安廳周一（11日）通報，當局於10月1日至7日聯合海警機構、海關緝私、海事、海洋綜合執法部門展開「清灣行動」，集中打擊大飛走私活動，合共搗破55宗走私案件，帶走353名涉案疑犯，起獲860艘涉事船隻。

在為期一周的「清灣行動」中，廣東警方合共清查1,413個違法船隻藏匿點、上岸點，查處49間非法船廠、62個非法冷庫及交易場所，扣獲一批進口引擎、車輛、凍品、油品以及違禁品。

其中在上周三（6日），廣東公安廳、海警局會同香港警方，在粵港交界水域統一執法，打擊走私凍品集散地、裝卸地、中轉地，遏止跨境走私，消除疫情輸入隱患。行動期間，粵港兩地共出動77艘船艇、4架直升機和900多名執法人員，帶走183名走私疑犯，起獲95艘大飛等違法船隻，和21艘提供加油、住宿等服務的「酒店船」。

廣東警方形容，上述粵港聯合行動是首次由廣東公安、廣東海警、香港水警在粵港水域聯合執法；首次由公安、海警、海關緝私、海事、海洋綜合執法部門各自派出艦船、組成聯合執法編隊執法；首次出動警用直升機、前後方視像指揮調度、採用新型裝備手段展開立體巡防打擊整治。

通報續指，聯合行動令廣東執法緝私部門和香港警方，進一步完善跨境跨部門執法管轄、訊息互通、辦案協作等工作機制，全方位磨合兩地多方聯合打擊防控能力。

通報強調，廣東警方將按照省委、省政府和公安部的部署要求，堅持多管齊下、多措並舉，全力遏制走私違法犯罪多發態勢，常態化嚴打走私偷渡犯罪，清理廣東沿海、沿江、沿島岸線，整治走私利益鏈，為粵港澳大灣區經濟社會發展營造良好的水域治安環境。