不確定不會續危國安　高院拒王百羽保釋

47名發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，案件將交付到高院審理，當中有33名被告要還押候審。其中一名須還押的被告前區議員王百羽，上月向高院原訟庭申請保釋被拒，國安法案件指定法官杜麗冰今（11日）頒判詞解釋理由指，不能確保若批准王百羽保釋，他不會繼續危害國家安全，故駁回申請。

律政司代表在保釋聆訊中指，自2014年開始，申請人王百羽的政治影響力擴大，他過往多曾番批評中國及港府，又曾公開解釋自己如何何打國際戰線，並表明香港並非中國一部分。律政司代表指，即使《港區國安法》生效，申請人的政治立場及用語均無改變。事實上，去年3月，申請人便曾簽署信件去信時任美國國務卿蓬佩奧，要求美國制裁香港政府。至去年7月2日，他又聯署要求國際社會透過經濟手段制裁中國。

申請方則指，沒有證據顯示申請人與任何國際政要或媒體有任何直接聯繫，又指申請人任職區議員時，一直與政府及警察保持良好關係。此外，申請人自稱「超區坦克車」，亦不過是其政治修辭而已。法官杜麗冰聽罷雙方陳詞後，不認為申請人在保釋後不會繼續危害國家安全，故拒絕他保釋。

初選案被告包括戴耀廷、區諾軒及趙家賢等共47人，他們同被控一項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。案件排期在今年9月23日再提訊，屆時將進行交付高院程序。現時獲准保釋的被告共有14人，包括楊雪盈、劉偉聰、呂智恆、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來、李予信、鄒家成、余慧明及陳志全。