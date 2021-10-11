丁屋政策案終審上訴開審　上訴人指丁權不受《基本法》保障

上訴庭今年初裁定丁屋政策屬新界原居民的合法傳統權益，受《基本法》第40條保障，有份挑戰丁屋政策的「長洲覆核王」郭卓堅事後提出終審上訴。終審法院今天（11日）開審審理這宗上訴，預計聆訊需時兩天。代表郭的資深大律師先陳詞，指丁屋政策既帶有性別歧視，屬不合法，也不屬於新界原居民的傳統權益，故不應受《基本法》第40條保障。

代表上訴人郭卓堅的資深大律師稱，丁屋政策明顯令新界男性原居民享有特權，違反了《基本法》第25條及39條指在法律前人人平等的規定，故該政策屬不合法。此外，在追溯至1898年英國政府租借新界時，當時沒有指明丁權屬新界原居民的傳統權益。即使在《基本法》最初進行起草時的討論，亦只是將丁權在內的權益定性為現行權益，故丁權不屬新界原居民的傳統權益。

高院原訟庭在2019年裁定部分丁屋政策違反《基本法》，3項批地建屋方法中，以私人協約批地和換地方式建屋被裁定違憲，只有按免費建屋牌照在「認可鄉村」範圍私人土地建屋一項受《基本法》第40條保障。政府、新界鄉議局和有份挑戰丁屋政策的「長洲覆核王」郭卓堅事後都提出上訴。上訴庭於2021年1月13日頒布書面判決，裁定鄉議局和政府的上訴得直，確認私人協約批地和換地同樣受《基本法》保障；而郭的上訴則被駁回。

現時興建丁屋有3個途徑，若村民擁有私人農地，可免費申請建屋牌照在私人土地上興建小型房屋，毋須補地價；亦可以折讓或免補價方式與政府換地；若沒有農地，村民可要求政府以私人協約方式批出政府土地並給予地價優惠建屋。

如以免費申請建屋牌照及以換地方式興建小型屋宇，一般受制於5年的轉讓限制，私人協約方式建屋則受制於永久的轉讓限制。如若要在轉讓限制期內轉讓業權，可向地政總署申請撤銷轉讓限制條款，並繳付土地補價及行政費用。