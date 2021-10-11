為收窄與內地差距　薛永恒：港版健康碼增額外要求

新冠肺炎疫情持續，內地與香港仍未能通關。有議員今（11日）在立法會資訊科技及廣播事務委員會上，關注創新及科技局會否推出與健康碼相類的新系統，或以安心出行處理時，為通關作準備。當局表示在聽取意見後，將會在現推行的「回港易」或「來港易」計劃的過關申報系統中增加相關要求，好讓兩地更好對接。

創新及科技局局長薛永恒表示，在早前香港與內地專家對接會議上，看到兩地政府存有差異，防疫抗疫工作有不一致，現時在能力範圍內收窄差距，健康碼是其中一個環節。他指在聽取兩地專家建議後，會將現推行的「回港易」或「來港易」計劃的過關申報系統中增加要求，希望可減少兩地不一致情況。

另外，上周末「獅子山」吹襲香港，惟由於天文台多次推遲取消8號烈風或暴風信號，被狠批訊息混亂。議員邵家輝指有業界反映當天因天文台消息而通知員工返回公司，但被天文台「搞到一仆一碌」，質疑天文台「估得太準抑或失準」。

商務及經濟發展局局長邱騰華回應指，天文台台長今午稍後會召開記者會，回應上周颱風及即將吹襲香港的颱風安排，強調愈能夠清楚交代，可消除公眾疑慮，可鞏固市民對天文台的信心。他又指坊間指天文台隸屬商經局，其所有決定均以商業為準，形容是戲言，強調有關說法不可能，亦重申他沒有參與有關專業決定。就版櫂條例方面，他指下月會提交諮詢文件與公眾及立法會討論。