游梁賴債難追討　行管會收緊要求　議員宣誓有效才預支營運開支

立法會議員當選後，可向立法會秘書處申請預支營運資金開設議員辦事處。據了解，鑑於過去因宣誓風波而被褫奪議席的前議員梁頌恆、游蕙禎及梁國雄等人一直拖欠借款未償還，故立法會行政管理委員會收緊要求，規定下屆新當選議員需要獲確認宣誓有效後，才可向立法會預支營運資金。有委員狠批有關人士「賴皮」，「購置物品運走，銀紙又唔還」，強調現時只是化複為簡。

翻查資料，行管會已入稟向梁頌恆追討議員酬金欠款，包括1個月立法會議員薪金9萬多港元及行管會預支的83萬多港元。至於游同被追討相同金額，則需要分為48期還款。另外行管會亦入稟高等法院向梁國雄追討275萬港元，包括在第4及第5屆立法會中，梁預支逾37萬港元辦事處營運開支，至第6屆立法會，梁則預支約86萬薪金及約152萬營運開支。

據悉，行管會討論有關措施，全因有關資金屬公帑，但秘書處難以向被DQ議員追討借款。有委員批評有關人士「有幾多借盡幾多，一出問題就咩都唔還」，又指即使聘請律師提告亦「好蝕」，強調今次措施只是一系列「配套」，寧願將程序化複為簡。

行管會委員陳克勤回應查詢時指，由於現任議員已設有議員辦事處，故有關安排只針對新當選議員，但強調新措施影響輕微，因新任期為明年1月1日，而距離第一次會議作宣誓只是8至10天左右。

他又指在新一屆立法會選舉中，議員已經過提名及資格審查程序，相信現時政治風險洞低，基本上可安全完成宣誓，料不會出現議員當選後再被DQ的情況，強調現時行管會只作多重防範，盡早堵塞有關漏洞。