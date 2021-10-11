今增7宗輸入確診個案　全部已接種新冠疫苗

本港今日(11日)新增7宗新冠肺炎確診個案，均為輸入病例，年齡介乎27至75歲，涉及6男1女，分別從肯尼亞、巴基斯坦、菲律賓、黑山及美國抵港，全部均已接種新冠疫苗，6人驗出L452R變種病毒。本港累計確診個案增至12,269宗，另錄得少於5宗初步確診個案。

衞生防護中心公布，輸入個案當中，有2人本月4日從菲律賓抵港，其中一人是40歲女外傭，驗出L452R變種病毒，她已於菲律賓接種兩劑由內地研發的科興疫苗。另有2人本月6日從巴基斯坦來港，於灣仔華麗銅鑼灣酒店檢疫期間確診，同樣驗出L452R變種病毒。有一名37歲男子於黑山來港，是船員，驗出L452R變種病毒，曾於當地接種由內地研發的眾愛可維疫苗。餘下2名男子分別從肯尼亞及美國抵港。

昨日(10日)再多6名確診病人出院，至今共有11,953名確診病人康復出院。目前公立醫院已啟用577間負壓病房，合共1,068張負壓病床，現時共有60名確診病人分別於9間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，全部情況穩定。