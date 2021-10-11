新冠疫苗接種紀錄認可名單增斯里蘭卡等地　本周三起實施

政府今日(12日)公布，已與斯里蘭卡政府完成商討，將認可該國發出的新冠疫苗接種紀錄，所有從該地接種疫苗的港人，其疫苗紀錄獲得認可，可作為登機回港的條件。政府亦將接受曾逗留A組指明地區的港人，持根西島、澤西島及部分英國海外屬地等目前並非A組指明地區所發出的疫苗接種紀錄登機來港。相關安排將由本周三(13日)凌晨零時起實施。

港府表示，本周三起，持有由斯里蘭卡相關主管當局發出並符合指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，可從A組指明地區登機來港。有關旅客所接種的疫苗必須為列於政府「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」上的疫苗。

政府亦已與英國政府完成商討認可根西島、澤西島及部分英國海外屬地（包括安圭拉、開曼群島、福克蘭群島、直布羅陀、蒙特塞拉特，以及聖赫勒拿、阿森松島和特里斯坦達庫尼亞群島）疫苗接種紀錄的安排，相關安排同樣由本周三凌晨零時起實施。雖該等地區目前並非A組指明地區，但有關安排可便利持該等地區相關主管當局發出並符合指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，從A組指明地區登機來港。

政府又指會繼續與其他地區就疫苗接種紀錄認可安排進行商討。當政府與這些地區陸續達成認可安排後，將更新名單。