「獅子山」襲港被批訊息混亂　議員倡天文台撥歸環境局

上周末「獅子山」吹襲香港，惟由於天文台多次推遲取消8號烈風或暴風信號，被狠批訊息混亂。議員邵家輝指有業界反映當天因天文台消息而通知員工返回公司，但被天文台「搞到一仆一碌」，質疑天文台「估得太準抑或失準」。有議員指市民非常憤怒，建議把天文台撥歸環境局。

立法會資訊科技及廣播事務委員會今日(11日）的政策簡布會上，議員陳健波指上周決定是否召開財會時曾聯絡天文台台長了解情況，他指希望科技可助天文台作更精準判斷，但涉估計及判斷難準確，認為不應對天文台過於苛責，憂天文台日後擔心被批評而「咩都唔講」。他強調天文台作決定非常艱難，「好似算命咁，講將來係點，只係佢掌握着數據」，颱風如何移動難以控制。

商務及經濟發展局局長邱騰華指天文台是專業科學為本的部門，其發出的警告與性命攸關，需要負責任作決定，局方支持其以科學及專業為本，作出最好的天氣預測，亦鼓勵其作更多解說。他又指，就重要決定時均會詢問天文台情況，理解科技未必是絕對。

議員葉劉淑儀表示，知道有市民非常憤怒，更在網上開設網頁罵天文台，強調天文台難跟隨民意作決定。她又指因歷史原因天文台隸屬商經局，惟天文台應與氣候變化及環境問題關係更密切，關注邱未來會否建議將天文台歸由環境局。

就政府架構方面，葉劉指不少意見認為需要開設副局長等職位，但認為最重要是「搵啱人」，以香港電台為例子，「我哋搵到李百全處長」掃除過去歪風，直言「搵多幾個李百全，有承擔肯做嘢就得」。

對於坊間指天文台隸屬商經局，其所有決定均以商業為準，他形容是戲言，強調有關說法不可能，亦重申他沒有參與有關專業決定。就版權條例方面，他指下月會提交諮詢文件與公眾及立法會討論。