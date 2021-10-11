健身教練示威現場打警臉罪成　判囚4個月

2019年7月7日九龍區有遊行示威，一名健身教練涉嫌在旺角拳打警署警長，又在被截停期間掙扎，因而被控襲警及抗拒在正當執行職務的警員罪。案件早前審訊後，裁判官劉淑嫻今天（11日）在觀塘裁判法院裁定他兩項罪名成立。裁判官指，雖然控方證人證供與錄影片段有細微差異，但不影響其可信及可靠性；相反被告在現場曾稱自己站在該處但突然被捕，這些開脫性陳述未經庭上盤問，故不給予任何比重。劉官考慮到案件非同類中最嚴重者，警員沒有因襲擊受傷，加上案件發生已2年，被告已承受長時間的壓力，最終判處被告即時入獄4個月。

37歲被告陳正男，報稱任職健身教練。他被控於2019年7月7日，在旺角亞皆老街24至26號地下外，抗拒及襲擊警署警長50657。遇襲警署警長審訊中供稱，當日他身穿警察背心到場，當時西洋菜南街近亞皆老街有人聚集，他看見10多人包圍另一便衣警員，便打算上前支援，並要求附近人群退後及不要靠近，惟被告突然從人群中行出，沒有理會警告及回應「咩呀！」，並隨即右拳打向警署警長左臉。警署警長大叫「襲警」及捉住被告，惟被告不斷掙扎，另一警員協助，雙方其後一度倒地；最終糾纏至亞皆老街一店舖外，被告由多名警員制服。

裁判官今天裁決時，認為遇襲警署警長及協助拘捕的警員均為誠實可靠證人，指兩人在辯方盤問下沒有動搖，證供清晰。雖然辯方倚賴警方現場錄影片段，逐秒對比控方證人證供及盤問，而片段亦沒有拍攝到警署警長遇襲一刻，惟裁判官認為辯方指出的片段差異，僅為細微枝節，不影響證人可信可靠性，而且證人的現場觀察亦受感官限制，及被專注的事物所帶動。裁判官認為人非機械，細微差異並無關鍵性影響。

裁判官又指，辯方指出片段中，被告被警員制服後，被帶到亞皆老街一店舖外坐下，被告曾大叫「做咩呀？我都無郁！」，又曾表示自己只是站在該處，但突然被捕。惟裁判官考慮到被告的說法只是開脫性陳述，而被告沒有出庭作供，說法未經庭上盤問，故不給予比重。雖然辯方又指，協助拘捕的警員沒有聽到警署警長大叫「襲警」及宣布拘捕，但裁判官翻看片段，發現環境混亂嘈雜，因此警員不一定聽到警署警長宣布拘捕。最終，裁判官裁定控方已舉證至毫無合理疑點，裁定被告兩罪成。