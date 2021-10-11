惡劣天氣下應否讓子女上學？　教育局指家長可自行決定

本港上周五（8日）上學及放學時間受熱帶氣旋「獅子山」影響，傾盆大雨下學生家長顯得相當狼狽，而另一熱帶氣旋「圓規」勢掀本港狂風大雨。教育局今日（11日）以「惡劣天氣下，應否讓子女上學？」為題在「家長電子專遞」發文，指局方通告說明，家長可因應天氣情況，自行決定應否讓子女上學，如區內天氣、道路、斜坡或交通情況惡劣，家長應讓子女留在家中以保安全。而因惡劣天氣遲到，或由家長決定於當日缺課的學生，學校會酌情處理，不會處分。

教育局表示，當惡劣天氣可能影響學生的安全時，局方會與天文台保持緊密聯絡。遇有熱帶氣旋或持續大雨影響香港，局方會根據香港天文台提供的最新資訊，透過大眾傳媒、教育局網頁、教育局查詢熱線及香港政府一站通，宣布當日相應時段的學校停課安排。

局方稱，就惡劣天氣，包括三號或以上的熱帶氣旋警告信號或紅色／黑色暴雨警告信號，以及其他異常天氣情況，教育局已與天文台建立通報機制，並已發出通告，通知學校遇有熱帶氣旋及持續大雨等惡劣天氣時應採取的相關安排。

教育局又重申，當紅色或黑色暴雨警告信號已經發出，正在上課的學校應繼續上課，直至正常放學時間為止；學校須在安全情況下，方可讓學生回家，家長毋須急於到校接子女回家。