發展北部都會區恐牴觸碳中和　黃錦星稱有環保技術擬配合氫能

港府力爭在2050年前達致碳中和，在最新一份《施政報告》會大興土木，提出發展「北部都會區」等房屋政策，環境諮詢委員會今（11日）舉行會議，會上多名成員就此表示關注，擔心基建的碳排放會牴觸碳中和願景，質疑是否能達標。環境局局長黃錦星指，新發展是應用減碳技術、建築工程的機遇，所涉碳排放會按照聯合國規定計算，未來會積極與發展局合作。另又首次提到期望電廠可以把氫能提升至兩成，以配合逐步淘汰煤發電。

環境局局長黃錦星出席環境諮詢委員會上表示，新一份《施政報告》指，將加強減碳中期目標，目標是在2035年前把香港的碳排放量從2005年的水平減半。他指2014年，人均碳排放為6.2公噸，2020年則為4.5公噸，並期望2035年能減至2至3公噸。然而政府一邊期望減碳，但一方面大興土木，多名成員感憂慮，其中馬昀祺質疑未來發展「北部都會區」與「明日大嶼」項目的碳排放為何，而當中項目有否計算在2050中碳中和的目標內。黃錦星指，新發展區是機遇，可配合政府減廢、綠色建築等措施多方整合，會按聯合國指引計算排放量，但數字仍有待計算；又指發展局會再配合措施，強調一定是低碳發展、節能，確保「北部都會區」做到「宜居」、「低碳」，有信心做到2050碳中和目標。

另外，《施政報告》亦有提到會精簡程序，加快發展，馬昀祺擔心現時的環評報告會受影響，他指報告原意是在發展過程保護環境，應是愈多發展，報告便愈嚴謹。主席黃遠輝指《施政報告》使用「壓縮」字眼，不希望為壓縮而犧牲一直以來的準則。環保局副局長謝展寰指報告是為提高環評的有效性，因以往經驗，要制訂報告至少要用上18至24個月，當中涉多個政府部門，溝通解說很費時，舉例指生態環評指引不太清晰，他指精簡程序後期望可做到更聚焦，又會確保日後要修改時，會與委員會討論，做到公開透明。

《施政報告》又提到中期目標是2035年或之前停用煤作日常發電。目前發電燃料組合中，煤佔比已減至少於4分之1，並把可再生能源由現時的1%提升至7至11%，黃錦星指本港會以廚餘廢為能為主，望做到3至4%，另外太陽能佔1至2%。他指香港供電要穩定，故能源組合要多元，未來會嘗試加入氫能，現時正與電力公司相討，望日後可以把氫能提升至兩成。謝展寰指，核電仍會是供電未核一部分，不能排除核能增加，日後會按可靠性、穩定性、市民可負擔性來調整能源組合，未來又探討與內地透過購買、投資可再生能源。