女教師涉虐打外傭受審　事主庭上作供落淚

中學女教師涉嫌於家中多番虐打聘請的菲律賓籍女傭，又疑不讓菲傭放假外出，菲傭終向外求助及報警。女教師事後被捕，今（11日）於西九龍裁判法院就襲擊等6項控罪受審。事主作供指涉案期間她每日工作近17小時且沒有休假，期間又遭僱主逼吃滲有洗潔精的粥、掌摑兩邊臉頰至紅腫、被鑊剷打肚及大腿，更被僱主扯頭髮撞牆及抓傷背部等，作供期間更一度哽咽抺淚。

被告麥佩珊（35歲），被控1項普通襲擊及3項襲擊至造成身體傷害罪，指她於2020年10月至2021年5月，在其荃灣住所襲擊37歲女事主PALES Eden Gumba；她另被控1項意圖損害而施用有害物品罪，指她於今年2月強迫女事主服用洗潔清，意圖使女事主受損害、精神受創或惱怒；及1項刑恐嚇罪，指她於今年5月29日，威脅女事主會使其人身及財產遭受損害，意圖使女事主受驚。

女事主出庭作供，表示於去年3月抵港並完成檢疫後，同月底開始受僱於被告，雙方關係初時「OK」，平常工作包括清潔、煮飯及照顧被告的小朋友。女事主稱每天由早上5時半開始工作，至午夜12時才結束，一星期需工作7天及沒有假期，被告又以疫情為由不許她外出，工作期間更不許使用手提電話。工作2個月後，當她忘記被告的指示時，被告便會傷害她。女事主指於去年10月至11月間的一個星期六，被告因她忘記清潔嬰兒用具，責罵她懶，又扯她頭髮，令其頭部撞到牆，頭被撞得腫起來。

女事主續指，今年2月的一個周六，她在餵被告幼子吃粥時，幼子哭鬧不休。被告見此感到非常憤怒，又認為她不懂照顧嬰兒，把該碗粥扔向枱面，後又把粥拿去盛洗潔精，「佢逼我去食有洗潔精嘅粥」。女事主表示當時感到驚慌，擔心中毒而哭泣，但「我驚佢會再傷害我，同無咗份工」，遂在被告監察下吃完碗粥，後在被告離開後喝了數杯水喉水。其後，被告又因不滿她的工作表現，罵她蠢及懶，以手抓傷她的背部，用掌摑她兩邊臉頰約15下，又以鑊剷打她的肚、大腿，再踢她膝蓋以下。