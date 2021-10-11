迷你倉大火死因研訊　張耀升上司稱曾訓示要提防迷路

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（11日）繼續在死因裁判法庭進行。張耀升的直屬上司、現已退休的消防區長蔡國忠形容張「相當Fit」、體能不錯。強調自己訓示過張及其他下屬要「直入直出」，因為魚骨形走廊間隔容易引領消防員走入胡同。

蔡作供指，他與張耀升共事2個多月，形容張「相當Fit」，在午膳時間會跑步鍛煉體能。蔡承認消防及救護學院教官並無固定操練時間，但會參加不定期舉辦的研討會及臨時訓練。而恒常操練則主要圍繞交通意外處理及搬重物，教官及助教要示範使用有相當重量的油壓工具剪開車輛，並將其拆件搬走。

案發當日，蔡曾經向張及另外數名技術救援組隊員展示2樓平面圖，並叮囑他們要「直出直入」，避免走入走入胡同「蕩失路」。蔡承認自己沒有仔細閱讀該平面圖，但他強調自己當日曾到2樓及4樓實地視察，知道火場的最大風險是胡同。蔡稱自己都是時昌迷你倉租户，曾經親身到訪其他地區的粒你倉，認為倉內「有啲位好相似」，即使在理想狀態下入倉都容易迷失。