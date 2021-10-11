機場貨站染疫男仍未證感染源　工作休息室微波爐今驗出新冠

本港早前爆出一宗本地源頭不明的新冠肺炎確診個案，一名48歲的機場貨站服務員中招，並驗出染有Delta變種病毒。衞生防護中心今日(11日)公布最新進展，指昨日(10日)在病人工作的地方採集了環境樣本，當中一個於職員休息室內一個微波爐手柄採集的樣本，今日化驗出新冠病毒，該樣本的病毒量低，很可能是被病人污染。中心已建議相關公司關閉該職員休息室並於今日再次徹底消毒。

中心又指，為審慎起見，曾觸碰該微波爐的員工會被安排進行強制隔離檢疫。另外，中心已安排病人的密切接觸者及相關的家居接觸者進行隔離檢疫，目前未錄得有關連的初步確診或確診個案。

該病人的樣本已進行基因分析，公共衞生化驗服務處以本港早前錄得確診個案的現有基因組，與上述個案的基因組進行比對，結果顯示貨站服務員的基因排序與該些個案不同。公共衞生化驗服務處亦把他的基因排序與網上基因庫(GISAID)現有的基因排序進行比對，發現沒有海外國家上載的基因排序與此個案脗合，但他的基因排序與歐洲、韓國和美國確診的個案的基因排序較接近。有關調查仍繼續進行中。