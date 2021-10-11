歷史博物館非由外國人講香港歷史　政府：內容由本地專家製作

政府在上周發表新一份《施政報告》，民政事務局局長徐英偉今(11日)到立法會民政事務委員會作簡報，有議員關注歷史博物館更新香港故事館藏時交由英國公司處理，質疑為何要由外國人說香港歷史。政府回應指該英國公司只會負責將資料轉化成多元化影像，所有內容都是由館長和本地專家製作。

體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國指出，有業界反映香港歷史博物館將更新館藏，卻由一間英國公司負責介紹香港歷史部分。他又關注政府在推廣歷史的同時，會否加入民族和國家的立場。

署理康樂及文化事務署署長楊芷蘭回應指，政府透過投標形式採納該英國公司，而該公司在市場上亦頗有代表性，而英國公司只會將資料和圖片轉化成多元媒體，強調所有內容都是由香港歷史專家、歷史博物館館長和同事一起製作。而徐英偉則指政府未來會繼續協助年輕人認識正確的中國歷史及文化，以加強對國家的歸屬感。

民政事務局局長徐英偉又指，康文署計劃設立一所「中國歷史文化推廣活動中心」，配合香港歷史博物館的館藏，增廣大眾對中國歷史及傳統文化的認知。