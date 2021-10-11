祖堂地數目不詳位置分散　議員擔心政府強行收地

《施政報告》提出要釋放新界祖堂用地，有議員今(11日)在立法會民政事務委員會會議上關注祖堂地的數目和地區分布，又有議員擔心政府會強行收地，希望在釋放祖堂地的同時傳承文化。政府強調在掌握祖堂地的位置及分布位置後，盡快與鄉議局溝通。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓表示，雖然政府表示將研究釋放新界祖堂地，但卻未有提供祖堂地的數量和地區分布，認為政府應先掌握相關數字。

身兼新界鄉議局主席的議員劉業強則希望由政府和鄉議局組成工作小組，能盡快開展工作和諮詢，研究如何降低祖堂地轉售門檻。劉又指，坊間有聲音指政府可能會強行收地，令祖堂地持有人感到擔心，希望政府能在收地同時為維持祖先一輩的承傳。

民政事務局局長徐英偉回應指，根據1980年代的估算，本港大約有2,000公頃祖堂地，但實質數字，以及祖堂地主要集中位置則較難掌握，政府在掌握數據後，會加強和鄉議局溝通，亦會與發展局合作商討，探討在法例上如何操作，盼望在傳統和發展上達到平衡，亦相信能與各持份者達成共識。