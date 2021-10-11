議員憂現人才荒　政府稱人才清單增兩專業　外國排華專才或來港

隨着疫情穩定，本港經濟逐漸復甦，失業率回落，甚至有行業表示請不到人。有議員擔心政府只常常強調鼓勵年輕人到內地發展，令香港勞動市場卻可能出現人才短缺，另有議員促政府吸引專才來港。當局指已完成檢討人才清單，決定新增兩項專業，又指近年外國排華，相信不少海外華人會考慮以香港為未來發展起點。

批發及零售界議員邵家輝指出，青年到內地發展的確為青年提供多一個出路，惟本港現時市面開始暢旺，關注香港的勞動市場將如何填補。旅遊界議員姚思榮亦認為香港人口老化問題嚴重，港府有必要加大力度吸引專業人士來港。

民政事務局局長徐英偉表示，政府2018年公布首份香港人才清單，現時已完成檢討，並決定新增「資產管理合規專才」及「環境、社會及管治相關財經專才」專業，並擴闊部分原有專業的領域，包括「藝術科技」專才。徐又指，近年外國出現排華，相信不少海外華人亦會考慮香港作為未來的發展地點。

另外，政府又表示考慮將民政局改組為青年及地區事務局，議員梁志祥擔心未來若取消民政局，會否影響地區行政。徐指民政局一直負責地區溝通聯絡，指相信不少市民希望與政府接觸時亦是「第一個諗起民政局」。徐指新名稱希望凸顯政府對地區和青年的重視，但關於新政策局的名字仍然可以商討。